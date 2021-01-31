القاهرة 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واسنفذت القوات المسلحة المصرية والفرنسية تدريبًا جويًا مشتركًا بإحدى القواعد الجوية المصرية، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن التدريب المشترك يهدف إلى صقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة، والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة، وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.// انتهى //04:02ت م0113