الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر.نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض رعى السباق وتوّج فيصل بن خالد بالكأسين.العاصمة تستعد لرؤيتها العالمية بـ«الرياض الخضراء».حملة «نبض السعودية»: إجراء عمليات القلب لأطفال اليمن.بدء تقديم لقاح كورونا بكافة المناطق في غضون أربعة أسابيع.«الصحة»: استمرار ارتفاع حالات الإصابة.تعديل نظام الإقامة لصالح السعودة.. تأخر الحسم.جائزة دولية في الحوسبة الفائقة لسعوديتين.الرياض الخضراء تلون محاور العاصمة في عشرة أشهر.إيران.. موطن الإعدامات.فشل محادثات الدستور السوري في جنيف.رغبة سودانية في ترسيم الحدود بعيداً عن مؤامرات التوسع.إرهاب ميليشيا الحوثي الإيرانية.. مستمر.// يتبع //06:24ت م0003