وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (المدينة العالمية) : يوماً بعد آخر، تُثبت رؤية المملكة 2030 جدواها وأهميتها على أرض الواقع، وتؤكد أنها كانت خياراً استراتيجياً لابد منه، باركها ولاة الأمر، واستقبلها المواطنون بكل الفرح والسرور، وشمروا عن سواعدهم لتنفيذ برامجها ومخططاتها بكل همة ونشاط، ولم تبخل الرؤية بثمارها، فكانت كل يوم تأتي بجديد يبعث الأمل والتفاؤل بغدٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً.وأضافت : بالقدر الذي أسعدت فيه "ديناميكية" برامج الرؤية المواطنين، وأشعرتهم بسرعة التغيير، بالقدر الذي أبهرت الجميع فيه بشموليتها، فلم يقتصر التغيير على مجال دون سواه، وإنما شمل كل القطاعات وفق أحدث الطرق التي تحقق التطلعات بإيجاد بلد متطور حديث، يتقدم نحو القمة بخطوات ثابتة وواثقة.وأكدت : أن شمولية الرؤية وصلت إلى حد الاهتمام بثقافة أن يكون للمملكة عاصمة اقتصادية ضخمة، يتداول اسمها في عالم المال والأعمال، وتكون هدفاً للاستثمارات الدولية العملاقة، ومن هنا أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، ولم يشأ الأمير محمد بن سلمان أن يكون حديثه عن استراتيجية الرياض في إطار العموميات والأمنيات المستقبلية فحسب، وإنما أراد أن يكون وفق مخطط واقعي شامل، له أهدافه المحددة والمدعمة بالأرقام والتواريخ، وتجسد هذا في هدف أن تصبح الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، عبر حزمة مشروعات نوعية تُعلي منها اقتصادياً، وتدفعها إلى التوسع اجتماعياً لاستيعاب 20 مليون نسمة بحلول 2030 بدلاً من 7.5 ملايين نسمة حالياً.وأشارت : إلى أن ملامح الاستراتيجية المعلنة بكل تفاصليها وتطلعاتها، تشير إلى أمر مهم، وهو أن الرياض قادمة إلى مقدمة المدن الاقتصادية في العالم بفكر جديد وآليات غير تقليدية، فلا نستبعد أن تناطح الرياض بكين وشنغهاي في الصين، وتتنافس مع نيويورك وهيوستن وشيكاغو في أميركا، وتزعج لندن عاصمة المال في بريطانيا، فالرياض مؤهلة لبلورة الاقتصاد السعودي والارتقاء به إلى أبعد نقطة من التطور.واختتمت : الحديث الرائع لولي العهد عن مستقبل الرياض، اشتمل على ما هو أروع، عندما أراد سموه يحق الحق، وبعث بمضمون رسالة تؤكد أنه لم يكن للرياض أن تكون محل ترشيح لمثل هذا الكم من التطلعات والأحلام، لولا الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال أكثر من نصف قرن، قضاها في العمل الإداري بانيا ومُشيداً لمدينة الرياض، إلى أن أصبحت أهم المدن في المنطقة، والمقبل أفضل بإذن الله.// يتبع //06:24ت م0004