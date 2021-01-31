وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (جهود التعاون.. ورخاء العالم) : تحقيق تنمية شاملة تمتد آفاقها لترتقي بمكونات جودة الحياة وتعزز الاستقرار والازدهار والـتقدم في المنطقة بصورة تمتد آفاقها إقليميًا ودوليًا، هو نهج راسخ في استراتيجيات المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ومنذ انطلاقة رؤية 2030 الهادفة للارتقاء بمقومات مسيرة التنمية الوطنية بصورة شاملة ومتكاملة في ارتباطاتها ومفاهيمها العالمية.وأضافت : حين نستنبط الأطر، الـتي تعنى بالمفاهيم الآنفة الذكر مما قاله صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جلسة منتدى دافوس الاقتصادي المنعقدة افتراضيًا بعنوان «إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية»، تحديدًا حين أكد سموه خلال مشاركته في محور التطورات الإيجابية، التي شهدتها المنطقة بتوقيع اتفاق بيان العُلا، أن المملكة تدرك جيدًا أن تحقيق الـتعاون الـدولـي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي، ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان العُلا، الذي جاء لتوحيد الصف في مواجهة التحديات، لتحقيق الأمن والاستقرار، وتشديد سموه علـى أن جميع الـتحديات، الـتي نواجهها في عالمنا اليوم تتطلب التكاتف والعمل سوية للتغلب عليها، وقوله : «رأينا عام 2020 م أنه لولا عملنا سوية فإننا لن نتمكن من مواجهة التحديات العالمية معًا»، واستذكر سموه ترأس المملكة لمجموعة العشرين الـعام الماضي، وجهودها في تنسيق الاستجابة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية التعاون للحد من خطر الوباء.وتابعت : حين قال سموه ، «نتطلع لأن يتحول الاهتمام في هـذه المنطقة من الـعالـم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على إسهاماتنا في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم، فهذه الأمور يجب أن يتم الـتركيز علـيها، وسنعمل مع شركائنا لتحقيق ذلك».واختتمت : ففي هـذه التفاصيل وبقية ما قالـه صاحب السمو وزير الخارجية، دلالـة أخرى علـى المفهوم الـشامل لاستراتيجيات المملـكة، ونظرتها لمستقبل المنطقة، والطموح تجاه أدوارها فيما يتعلق بالاستقرار والرخاء، عطفًا على الأدوار القيادية الرائدة للمملكة، وجهودها لتحقيق التعاون الدولي في سبيل تجاوز كل التحديات المشتركة إقليميًا وعالميًا.// يتبع //06:24ت م0005