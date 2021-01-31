طرابلس 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة سيتفاني ويليامز، عن عقد جولة جديدة لملتقى الحوار السياسي في جنيف، خلال الفترة ما بين 1و 5 فبراير القادم، معلنة تقدم 24 مرشحًا لرئاسة المجلس الرئاسي من الأقاليم الثلاثة ، كما تقدم 21 مرشحًا لرئاسة الحكومة المقبلة .وأشارت إلى إعلان رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا خليفة البكوش، عن توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفاقية لاستيراد لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن عملية التوزيع ستتم على جميع مناطق البلاد.وسلطت صحف طرابلس الضوء على بيان المستشار السياسي للبرلمان الأفريقي مصطفى الجندي، ومطالبته المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة بالإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى مغادرة كل الأجانب الأراضي الليبية، مرحبا باتفاق طرفي النزاع في مدينة الغردقة بالتوجه للاستفتاء على مشروع الدستور.وتناولت تشدّيد الإمارات العربية المتحدة، على جاهزيتها للتعاون “بشكل وثيق” مع مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا.وبينت صحف الأحد تأكيد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن منتدى الحوار السياسي الليبي سينعقد في سويسرا مطلع فبراير، متوقعاً أن يتم التصويت على المناصب في المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء، وعلى منصب رئيس الوزراء، وأن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة قيادة ليبيا إلى الانتخابات.وعرجت صحف ليبيا على بيان مجموعة الأزمات الدولية، التي قالت فيه إن هناك أسباب كثيرة تدعو للقلق في ليبيا، موضحة أن تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بطيء، مؤكدة أن كل طرف يتهم الآخر بمواصلة تلقي الدعم العسكري الأجنبي، وأنه في مثل هذه البيئة المضطربة، قد يؤدي أي حادث مؤسف إلى تجدد القتال.// انتهى //08:31ت م0008