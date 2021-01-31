سيئول 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية بنسبة تقارب 66% على أساس سنوي في عام 2020، رغم الركود العام في صناعة السيارات وسط تفشي جائحة كورونا.وأظهرت بيانات رابطة التجارة الدولية الكورية أن قيمة الشحنات المصدرة من السيارات الكهربائية بلغت 3.9 مليارات دولار أمريكي في عام 2020، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة صادراتها قيمة صادرات السيارات الهجينة، التي وصلت إلى 2.5 مليار دولار العام الماضي، مشيرة إلى أن المركبات الكهربائية شكّلت أكثر من نصف العدد الإجمالي لشحنات السيارات الصديقة للبيئة، والذي قدر بنحو 7.1 مليار دولار.وأوضحت البيانات أن أوروبا هي الوجهة الأكبر للسيارات الصديقة للبيئة الكورية الجنوبية، حيث استحوذت على نسبة 68% من الإجمالي، مبينة أن كوريا الجنوبية شحنت 955 وحدة من السيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في عام 2020، وهو ما يمثل نموًا سنويا بنسبة 26.3%.وبلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات مجتمعة 37.4 مليار دولار في عام 2020، بانخفاض بنسبة 13.1% على أساس سنوي وسط جائحة كوفيد -19، وفقًا لبيانات منفصلة جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.// انتهى //09:04ت م0011