رام الله 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 9 وفيات و515 إصابة جديدة و550 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأولت اهتمامًا بتأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لا يمكن لمنطقتنا والعالم أن يحققوا الأمن والاستقرار والسلام الذي ننشد، دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية.وأوردت صحف الأحد مطالبة وزارة الخارجية والفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 217 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 102 مليون و635 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 74 مليونا و333 ألف مريض.//انتهى//09:21ت م0012