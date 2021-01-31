القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل إلى القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقًا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة العربية.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى 46 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 165418 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 9263 حالة وفاة.ولفتت الانتباه إلى أن القوات المسلحة المصرية والفرنسية نفذّت أمس تدريبًا جويًا مشتركًا بإحدى القواعد الجوية المصرية، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.ونقلت صحف القاهرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن خارطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة، وإنه يعتزم القيام بزيارة ثالثة لبيروت.وسلطّت الضوء على إعلان الجيش السوداني اعتزامه السعي لاستعادة ما تبقى من أراضي بلاده الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية، مشددًا على ضرورة عدم التفريط في أراضي منطقة الفشقة بالشريط الحدودي مع إثيوبيا.ونوّهت إلى إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي من 1 إلى 5 فبراير المقبل بسويسرا، للتصويت على المرشحين للمناصب الثلاثة في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقًا لخارطة الطريق التي اعتمدها الحوار السياسي في تونس منتصف نوفمبر من العام الماضي.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ إغلاق فرنسا حدودها أمام الدول غير الأوروبية بسبب استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتراجع الاتحاد الأوروبي عن تقييد صادرات اللقاحات المضادة للفيروس، ومطالبة منظمة الصحة العالمية بعدم التخلي عن الدول الفقيرة إلى أن تُكّمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات.// انتهى //10:32ت م0014