إسلام آباد 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم وصول أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى باكستان في وقت لاحق من اليوم لبدء عملية تلقيح العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة انتشار هذا الفيروس في البلاد.واهتمت باتفاق باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة التعاون بشأن القضايا الإقليمية إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية.وأخبرت صحف إسلام آباد عن استلام القوات البحرية الباكستانية الفرقاطة الثانية من الصين ضمن صفقة تشمل تزويد باكستان بأربعة فرقاطات متعددة المهام من طراز (054A/P) الصينية.وعرجت إلى مساعي باكستان لتحسين العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.وتابعت صحف الأحد سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين باكستان والصين، الذي دخل مرحلته الثانية والتي تشمل على بناء مناطق صناعية على طول المشروع.وأشارت إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق الشمالية من باكستان بعد توقف تساقط الثلوج وتحسن معدل درجات الحرارة.وأخبرت صحف باكستان عن مقتل ما لا يقل عن 14 جندياً بانفجار سيارة مفخخة في إقليم نانجارهار شرق أفغانستان، ومقتل خمسة أشخاص إثر تحطم مروحية عسكرية بين إقليم هولغوين وغوانتانامو في شرق كوبا.// انتهى //10:47ت م0017