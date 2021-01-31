الدمام 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في المنطقة الشرقية خدماتها لـ 184513 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضحت "صحة الشرقية"، أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتُقدم خدماتها من خلال 16 عيادة موزعة في عدة مستشفيات ومراكز صحية، تشمل مستشفى عنك العام، ومستشفى رأس تنورة، ومستشفى صفوى العام، والخفجي العام، والنعيرية العام، ومستشفى الأمير سلطان في مليجة، ومستشفى الأمير سلطان بعريعرة، ومستشفى القرية العليا العام، مستشفى الرفيعة العام، ومستشفى سلوى العام، ومستشفى البطحاء العام، ومركز صحي الشفاء بالدمام، ومركز صحي العوامية، ومركز صحي وسط الجبيل، ومركز صحي الجسر، ومركز صحي بقيق، وهي متاحة لجميع المواطنين والمقيمين.// انتهى //10:48ت م0018