رام الله 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، 6 فلسطينيين من محافظات جنين والخليل ونابلس.وأفادت مصادر محلية في محافظتي جنين والخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة قباطية جنوب جنين، فيما اعتقلت فلسطينيًا أثناء مروره على حاجز عسكري في منطقة الفحص على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.واعتقلت قوات الاحتلال الموجودة على حاجز حوارة العسكري الليلة الماضية جنوب نابلس، فلسطينيين من مخيم بلاطة شرق المحافظة.// انتهى //10:51ت م0019