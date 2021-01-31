الخرطوم 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس رسالة خطية من الرئيس النيجيري محمد بخاري تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ولفتت الانتباه إلى نشر الجيش السوداني أمس تعزيزات على الحدود مع إثيوبيا، وذلك عقب اختطاف مليشيات إثيوبيه تجار سودانيين.وركزت صحف الخرطوم على تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالسودان حيث ناهز عدد الإصابات الـ27 ألف إصابة.ونقلت عن رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم قوله: إن تأخير إعلان الحكومة الجديدة أمر لا يساعد على إيجاد حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السودان.وأولت صحف السودان اهتمامًا ببدء وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي، أمس زيارة رسمية إلى مملكة البحرين تبحث خلالها التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري.// انتهى //11:06ت م0023