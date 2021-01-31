بغداد 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الأحد اهتمامها على تطورات الوضع الأمني في البلاد, مبرزة إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس على تنفيذ القصاص العادل بحق من يقف وراء التفجيرين الانتحاريين اللذين ضربا ساحة الطيران بوسط بغداد مؤخرا.وفي هذا السياق نوهت صحف بغداد بالعملية الأمنية التي أطاحت بوالي العراق في تنظيم "داعش" الإرهابي, وتابعت العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب في مناطق شمال بغداد ابتداءً من يوم أمس, بحثا عن المطلوبين ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق.وتناولت صحف الأحد العملية الأمنية المماثلة التي باشرت شرطة بغداد بتنفيذها وشملت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية وأسفرت عن القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة, وضبط أسلحة غير مرخصة إضافة إلى مواد أخرى ممنوعة.وفي الشأن الأمني تطرقت إلى العملية التي نفذها الجيش العراقي في صحراء غرب الرطبة غرب العراق أمس, والتي أسفرت عن قتل إرهابيين انتحاريين اثنين.وتطرقت الصحف مجددًا إلى المراحل التي قطعها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي المعروض على مجلس النواب لغرض التصويت عليه, منوهة بأنه أي "مشروع القانون"وصل إلى مراحله الأخيرة وسط ترجيحات بأن يمرر خلال الأسبوع الحالي.وعرجت صحف العراق على الوضع الوبائي في البلاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا, لافتة النظر إلى البيانات اليومية التي تصدرها وزارة الصحة العراقية والتي باتت تشير إلى ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا قياسًا بعدد الإصابات.// انتهى //11:08ت م0024