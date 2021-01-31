مسقط 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسمنح جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السلطنة عيد بن محمد الثقفي الذي انتهت فترة عمله بالسلطنة؛ وسام النعمان من الدرجة الأولى، تقديرًا لجهوده في خدمة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.وقام بتسليم الوسام وزير ديوان البلاط السلطاني معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، خلال استقباله اليوم بمكتبه السفير الثقفي.// انتهى //11:39ت م0025