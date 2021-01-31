حائل 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها خلال شهر يناير الحالي 12500 جولة رقابية على المنشآت والمحلات والمراكز التجارية وقصور الأفراح، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي 940" .// انتهى //11:40ت م0026