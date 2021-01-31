نجران 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسبلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم "عن بُعد" بجامعة نجران خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الحالي 185.847 مستخدماً .وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد" بالجامعة أن عدد الملفات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ 3.7 ملايين ،و 2064 لوحة مناقشة، و 1637 تقييماً.وبين أنه جرى تنفيذ، 682 جلسة متزامنة، فيما بلغ عدد الشُّعَب 5784 شعبة، أدارها 1153 أستاذاً، بحضور 20.299 طالباً.// انتهى //11:43ت م0027