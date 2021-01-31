جنيف 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واستعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه غدًا في جنيف يستمر حتى الخامس من شهر فبراير، لإجراء عملية التصويت لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة .وتضمنت قائمة المرشحين 45 شخصية ليبية بينهم 3 نساء لإدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات المقرر في ديسمبر القادم .// انتهى //13:39ت م0056