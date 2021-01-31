اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الأحد 1442/6/18 هـ الموافق 2021/01/31 م واس
الكويت 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 14ر32 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5780 نقطة بنسبة صعود بلغت 56ر0 %.
وجرى تداول كمية أسهم بلغت 4ر455 مليون سهم تمت عبر 13016 صفقة نقدية بقيمة 4ر53 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 2ر51 نقطة ليبلغ مستوى 43ر4741 نقطة بنسبة صعود 09ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر388 مليون سهم تمت عبر 9422 صفقة نقدية بقيمة 8ر23 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 20ر23 نقطة ليبلغ مستوى 86ر6307 نقاط بنسبة صعود 37ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر66 مليون سهم تمت عبر 3594 صفقة بقيمة 5ر29 مليون دينار .// انتهى //
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