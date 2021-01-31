الكويت 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 14ر32 نقطة ليبلغ مستوى 03ر5780 نقطة بنسبة صعود بلغت 56ر0 %.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 4ر455 مليون سهم تمت عبر 13016 صفقة نقدية بقيمة 4ر53 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 2ر51 نقطة ليبلغ مستوى 43ر4741 نقطة بنسبة صعود 09ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر388 مليون سهم تمت عبر 9422 صفقة نقدية بقيمة 8ر23 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 20ر23 نقطة ليبلغ مستوى 86ر6307 نقاط بنسبة صعود 37ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر66 مليون سهم تمت عبر 3594 صفقة بقيمة 5ر29 مليون دينار .// انتهى //13:44ت م0057