الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي ومنسوبي المؤسسة ومجموعة من الأيتام.واستمع سموه لشرح عن المؤسسة الخيرية وأهدافها ودورها في تمكين الأيتام من ذوي الظروف الخاصة وتحسين جودة حياتهم وما توفره الدولة من دعم كامل يضمن لهم استقرارهم الحياتي والاجتماعي ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع والإسهام في تنمية الوطن .وثمن سمو أمير منطقة الرياض دور المؤسسة ضمن أهدافها ورسالتها في خدمة المجتمع .// انتهى //13:45ت م0058