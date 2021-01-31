أبوظبي 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,948 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، وشفاء 4189 حالةوأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303,609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 850 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 276,958 حالة.// انتهى //13:48ت م0059