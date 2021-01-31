عام / الإمارات تسجل 2,948 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
الأحد 1442/6/18 هـ الموافق 2021/01/31 م واس
أبوظبي 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2,948 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، وشفاء 4189 حالة
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303,609 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 850 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 276,958 حالة.
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