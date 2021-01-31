الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واستدشن جمعية سند الخيرية غداً، حملة فبراير السنوية، تحت شعار "معدنهم ذهب"، بمشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وأهلية.وتهدف الحملة التي تستمر شهراً كاملاً، إلى تعريف المجتمع بماهية سرطان الأطفال، إضافة إلى التوعية حول التعامل مع المرض الذي يصاب به 1000 طفل سنويًا في المملكة والاحتفال باليوم العالمي لسرطان الأطفال في الخامس عشر من فبراير.وحرصت الجمعية على التوسع بأنشطة هذه الحملة لتصل لكل شرائح المجتمع مثل المدارس، الجهات الحكومية والخاصة، والمستشفيات، المراكز التجارية المطاعم، والمقاهي.وأوضحت المدير العام لجمعية سند الخيرية ريم الحجيلان أن الحملة تتضمن فعاليات تنظمها جمعية سند للأطفال المنومين في مراكز الأورام، إضافة إلى فعاليات خارجية للأطفال المتعافين من المرض بالتعاون مع مطاعم الرياض والمنطقة الشرقية، مضيفة أن الجمعية تنظم سنويا حملة للتبرع بالدم لصالح مراكز الدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك سعود الطبية بالحرس الوطني.وأشارت الحجيلان إلى أنه ستقام حملات توعوية - عن بعد - في المدارس والجامعات وأركان تعريفية داخل المراكز التجارية وتجمعات الأعمال للتعريف بخدمات وبرامج الجمعية ونشر ثقافة التطوع والمبادرة للدعم والمساندة خلال هذا الشهر، كما ستشارك أبراج مدينة الرياض في الخامس عشر من فبراير الذي يوافق اليوم العالمي لسرطان الأطفال بإضاءة اللون الذهبي على الواجهات وصورة الشريط الذهبي الذي يرمز لمرض سرطان الأطفال.// انتهى //13:51ت م0061