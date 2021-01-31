المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسقدّمت العيادات الخارجية في مستشفى النساء والولادة والأطفال في المدينة المنورة خدماتها لـ 89947 مستفيداً خلال عام 2020م .وأوضحت صحة المدينة المنورة أن قسم الطوارئ استقبل 177748 مراجعاً، وأجرى قسم المختبر وبنك الدم 1440693 فحصاً مخبرياً، وصرف 263443 وصفة دوائية للمراجعين، وإجراء 8675 عملية جراحية عامة, فيما بلغ عدد حالات الدخول 32014 حالة, وعمل 69222 صورة أشعة متنوعة لدى قسم الأشعة، واستفادة 9113 من التأهيل الطبي، كما بلغ إجمالي عدد المواليد 15408 مواليد .يُذكر أن مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة تبلغ سعته السريرية 500 سرير، ويُقدم خدماتها الطبية في العديد من التخصصات الطبية .// انتهى //13:58ت م0064