مسقط 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 134426 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1529 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 126854 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94.4 % .وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 11 حالة ليصل بذلك إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 102 والمنومين في العناية المركزة 27 حالة.// انتهى //14:03ت م0066