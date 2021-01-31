الطائف 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسدشن معالي محافظ الطائف سعد الميموني حملة "الخوارج شرار الخلق" بمحافظة الطائف والمراكز التابعة لها.وأكد مدير فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري , أهمية تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.يذكر أن الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، بالإضافة إلى تعزيز وعي المجتمع بخطرهم .// انتهى //14:07ت م0067