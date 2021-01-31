سكاكا 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لفهد بن لصف الشمري أحد منسوبي إمارة المنطقة، في وفاة ابنه رحمه الله.ودعا سموه في اتصال هاتفي أجراه بالشمري، للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.وأعرب الشمري عن شكره لسموه على مشاعره الإنسانية تُجَاه مصابهم، ومتابعته لحالة ابنه قبل وفاته، داعيا الله أن يحفظه ويجزيه خير الجزاء.//انتهى//14:16ت م0068