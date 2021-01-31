بغداد 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية استمرار التنسيق مع فرنسا في مجال محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتخفيف التوترات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي وتبادل الخبرات .وأوضح صالح خلال استقباله ببغداد اليوم السفير الفرنسي لدى العراق "برونواوبير" أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوروبي عموما عبر التفاهمات المبرمة في مختلف المجالات، إضافة إلى "بحث التطورات الإقليمية والدولية , والعلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة.// انتهى //15:27ت م0092