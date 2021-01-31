الرياض 18 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 31 يناير 2021م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس صادر جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم في الانتخابات الرئاسية للجمهورية القيزغيزية، أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مؤكدين لفخامتكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا الشقيقين، راجين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //15:39ت م0093