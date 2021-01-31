الرياض 18 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 31 يناير 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس صادر جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة انتخابه لرئاسة الجمهورية.وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة انتخاب فخامتكم لرئاسة الجمهورية القيرغيزية الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعبكم وبلدكم الشقيق المزيد من التقدم والرقي".// انتهى //15:40ت م0094