بريدة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسانطلقت اليوم عبر القنوات التعليمية المتاحة عن بعد ، فعاليات ‏الأسبوع الإرشادي التعليمي والمهني في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، الهادفة إلى توعية الطلاب والطالبات وتثقيفهم وتنمية ميولهم وتوجهيها ،بما يتناسب مع سماتهم الشخصية وميولهم المهنية واحتياجات سوق العمل.وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي - بنين - إبراهيم الزميع أن البرنامج يساعد الطلاب على فهم ذاتهم والتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم وتحقيق الاختيار الملائم لمهنة المستقبل والعمل على تبصيرهم بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة ومتطلباتها الذاتية والمكتبية وتنمية اتجاه الإيجابية نحو بعض الأعمال أو المهن ، وإثارة اهتماماتهم بالمجالات العلمية والتقنية والفنية .فيما بينت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي -بنات - الدكتورة ريم الزيد أن التوجيه والإرشاد المهني يقدم مجموعة من الخدمات التي تفيد االطلاب والطالبات ، مشيرة الى أن هذا البرنامج يأتي ضمن أهداف وزارة التعليم في تعزيز قدرة النظام التعليمي لتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، بتحسين نواتج التعلم ،وتهيئة الطلاب والطالبات مبكراً لسوق العمل ووظائف المستقبل.// انتهى //15:50ت م0096