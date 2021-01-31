الباحة 18 جمادى الآخرة 1442 الموافق 31 يناير 2021 واسبدأت اللجنة المشكّلة بمحافظة العقيق بالباحة استقبال طلبات الاستفادة من مشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بالمحافظة.واشترطت المؤسسة لاستقبال الطلبات أن يكون من سكان المحافظة أو مراكزها, وأن يكون سعودي الجنسية, وأن لا يكون لديه عقار أو أرض, وأن لا يكون لديه قرض سكني, وأن لا يكون لديه سجل تجاري قائم, وأن تكون الأولوية للمستفيدين من جمعية البر والضمان الاجتماعي.وأفادت اللجنة أن استقبال الطلبات سيكون بمقر المشروع خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة السادسة مساءً وذلك تمهيدًا لرفعها للمؤسسة, علمًا أن آخر موعد لاستقبال الطلبات بعد تعبئة النموذج من جميع الجهات الرسمية هو نهاية يوم الخميس 1442/06/22هـ.// انتهى //15:55ت م0097