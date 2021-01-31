نجران 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسينظم ميدان الفروسية في منطقة نجران غداً حفل سباقه الرابع عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ ، بمجموع جوائز يبلغ 40 ألف ريال إضافةً إلى جائزة عينية (سيارة).ويتكون السباق من 5 أشواط على مسافة 1600 متر، إذ خُصص الشوط الأول للخيل حتى عمر ثلاث سنوات ، والشوط الثاني لمواليد 2017 ، وخصص الشوط الثالث للأفراس (أكبر من 4 سنوات) ، والشوط الرابع (الكأس) "مفتوح إنتاج" لعمر أكبر من 4 سنوات، فيما خُصص الشوط الخامس للخيل مواليد 2018 وجائزته (سيارة).// انتهى //15:56ت م0100