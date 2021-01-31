الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسصدرت موافقة مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس مجلس تنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية، إحدى مبادرات المركز التي تحقق أهدافه الإستراتيجية في التواصل والتنسيق مع المراكز البحثية في المجال الاجتماعي والتنموي.ومن أهم أهداف المجلس التنسيق بين الجهات المعنية بالبحوث الاجتماعية لتبادل الخبرات والأفكار فيما يخدم المجال الاجتماعي، وتطوير المؤشرات والتقارير الاجتماعية الوطنية، وكذلك اقتراح السياسات والإجراءات فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي، وبناء قاعدة بيانات تفاعلية تشترك فيها جميع المراكز المعنية، ومتاحة لجميع الباحثين للاستفادة منها.ويرأس المجلس المدير العام للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور سامي بن عبد العزيز الدامغ، إضافة إلى نائب وأمين عام يتم انتخابهما من قبل أعضاء المجلس من مديري مراكز البحوث الحكومية والأهلية والقطاع الخيري.وسيتم عقد الاجتماع التحضيري الأول للمجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية - عن بعد - يوم الاثنين 26 / 6 / 1442هـ، ودعا المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية المراكز والجهات ذات العلاقة والاختصاص للمشاركة في الاجتماع.// انتهى //16:00ت م0101