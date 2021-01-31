الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسقدم مستشفى الملك سلمان بالرياض خدماته لـ 1,184,714 مستفيداً خلال العام الماضي 2020 م .وبين تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 173,738 مستفيداً، فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 75,800 مستفيد، ومركز السكري خدماته لـ 78,336 مستفيداً، لافتاً أن إجمالي عدد حالات الولادة بلغ 1965 حالة وتم إجراء 3,778 عملية فيما بلغ عدد حالات التنويم 10,621 .وأضاف أن المستشفى أجرى خلال نفس الفترة 113,224 فحصا شعاعيا، و 674,165 فحصا مخبريا، وقدّم قسم العلاج الطبيعي خدماته لـ 27,401 مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من عيادات الأسنان 18,525 مستفيداً ، و 7,161 مراجعاً لوحدة الكلى.// انتهى //16:04ت م0102