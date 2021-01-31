كينشاسا 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسقدم رئيس الوزراء الكونغولي سيلفيستر إيلونغا إيلونكامبا استقالته هو وحكومته للرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي.وجاءت استقالة إيلونكامبا بعد مذكرة لحجب الثقة عن حكومته صوتت عليها الجمعية الوطنية ووقع على تلك المذكرة 301 نائب من أصل 500.وينحصر دور الحكومة المستقيلة حاليا في تصريف الأعمال تمهيدا لإطلاق مشاورات مع الأغلبية البرلمانية حول اختيار رئيس وزراء جديد من قبل الرئيس تشيسيكيدي.وكان سيلفيستر إيلونغا إيلونكامبا -الذي تم تعيينه في منصب رئيس الوزراء يوم 20 مايو 2019- أمضى 15 شهرا على رأس الحكومة.// انتهى //17:25ت م0111