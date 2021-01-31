الخرطوم 18جمادي الآخرة 1442ه الموافق 31 يناير 2021 واسطالب النازحون في إقليم دارفور اليوم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس" التي تزور دارفور حاليا بوضع حماية المدنيين كأولوية فورية لديهم .وقالت البعثة في بيان اليوم : وصلتنا رسائل واضحة من النازحين في دارفور بخصوص الأهمية القصوى لحماية المدنيين كأولوية عاجلة، مؤكدة أنها أجرت اجتماعات مفيدة مع مسؤولين محليين ومنظمات مجتمع مدني ومجتمعات محلية ونازحين، شملت تفويض البعثة والأولويات المحلية .// انتهى //17:29ت م0112