الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واساختتمت مساء أمس منافسات بطولة الخيل سعودية الأصل والمنشأ ضمن منافسات بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة " كحيلة " التي أُقيمت في واجهة الرياض بمدينة الرياض على مدى أربعة أيام بمشاركة أكثر من 360 جوادا .وشملت منافسات بطولة الخيل سعودية الأصل الكثير من الفئات، حيث حققت المهرة "منارة عذبة" العائدة لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، وكذلك حققت المهرة "بلسم عذبة" العائدة لسموه بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية بإجماع الحكام.ونالت الفرس "جوهرة عذبة" بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، في حين حقق الفحل "خريسان عذبة" بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، ونال الفحل "فهد عذبة" فضية البطولة، وجميعها عائدة لسمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز.كما حققت المهرة "نوف عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائدة لسمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بطولة المهرات والميدالية الذهبية.// انتهى //17:31ت م0115