رما 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسحقق فريق أودينيزي فوزاً صعباً على مضيفه سبيزيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل لأودينيزي لاعبه ررودريجو دي بول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء الهدف الوحيد في المباراة, ليرفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد سبيزيا عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //17:36ت م0116