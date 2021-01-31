الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واستغلب فريق تشلسي على ضيفه بيرنلي 2 - 0 اليوم في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وأنهى تشلسي الشوط الأول متقدماً بهدف من داخل المنطقة للإسباني سيزار اسبيليكويتا عند الدقيقة 40 , وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 84 أضاف مواطنه ماركوس ألونسو الهدف الثاني ليمنح فريقه 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، فيما بقي بيرنلي على رصيده السابق 22 نقطة في المركز الـ16.// انتهى //17:38ت م0117