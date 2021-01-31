الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أنغولا تيتي أنطونيو.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.// انتهى //18:04ت م0122