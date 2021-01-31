مقديشو 18 جمادى الآخرة 1442 الموافق 31 يناير 2021 واس.قُتل 5 من عناصر ميليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في عملية عسكرية بالصومال.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الصومالي جرت بالتعاون مع قوات ولاية جنوب الغرب بمحافظة باي، وأسفرت أيضا عن مقتل قياديين بارزين من ميليشيات الشباب الإرهابية .وأضافت الوكالة أن الجيش استهدف تجمعاً لميليشيات الشباب كانوا يخططون لشنّ هجوم على القوات الحكومية، مشيرة إلى أن القوات الصومالية تواصل ملاحقة فلول ميليشيات الشباب الإرهابية.// انتهى //18:07ت م0123