عمّان 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 326855 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 314581 حالة شفاء بعد تسجيل 1030 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4316 حالة.// انتهى //18:11ت م0124