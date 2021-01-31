القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه الذي يزور مصر حالياً.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم أن اللقاء تناول بحث آخر مستجدات الأوضاع في عدد من النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً، وفي مقدمتها الوضع في القرن الأفريقي، والملف الليبي، وقضية سد النهضة، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة.// انتهى //18:59ت م0134