برازافيل 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأعلن حزب المعارضة الرئيسي في الكونغو عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهر مارس القادم.وقال الأمين العام لحزب الاتحاد الأفريقي للديمقراطية الاجتماعية باسكال تساتي مابيالا في بيان اليوم: الانتخابات الرئاسية الوشيكة يجب ألا تفرقنا كما حدث في الماضي، مؤكدًا أن الحزب اتخذ قرارًا بالإجماع بعدم المشاركة بشكل مباشر أو ترشيح أحد من أعضائه في هذه الانتخابات.مما يذكر أن مؤسس حزب الاتحاد الأفريقي للديمقراطية الاجتماعية هو رئيس الكونغو السابق باتريس ليسوبا، الذي وافته المنية في شهر سبتمبر الماضي في فرنسا.// انتهى //19:04ت م0135