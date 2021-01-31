الباحة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مع تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية.وأكد سموه في توجيهه للقطاعات المعنية كافة ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها لبس الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والكيانات والأماكن التي تضم تجمعات بشرية ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.// انتهى //19:18ت م0138