القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسبدأت اليوم افتراضياً (عن بعد) أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة (107) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الوزارية المقررة يوم الخميس المقبل برئاسة لبنان خلفاً لدولة الكويت.وشارك في أعمال الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش.وذكرت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم أنها المرة الأولى التي يخصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي محوراً اجتماعياً لأعماله، وأن ذلك يُشكل نقلة نوعية مهمة في عمله، بما يتماشى مع عملية التطوير التي تشهدها منظومة جامعة الدول العربية.وأوضحت السفيرة أبو غزالة أن الاجتماع بحث جميع الموضوعات الاجتماعية المرفوعة للقمة العربية القادمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي العربي المشترك، وبما ينصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن العربي، مشيرة إلى أن اللجنة اقترحت أيضاً عدداً من التوصيات بشأن المرأة وخاصة فيما يتعلق بتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح النساء الأرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن، وذلك فضلاً عن بعض الموضوعات في إطار التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.ونوهت أبو غزالة بأنه من المنتظر أن يطّلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل، ثم تُرفع الموضوعات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.// انتهى //19:34ت م0142