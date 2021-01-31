الجزائر 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسأعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار تسجيل 217 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 107399 إصابة.وأشار فورار في مؤتمر صحفي يومي إلى تسجيل 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2891 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 192 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 73344 حالة .// انتهى //19:53ت م0144