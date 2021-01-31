القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسفاز المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي بنتيجة 35 - 29، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021".وحصد بذلك المنتخب الإسباني المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه، ليضمن مكاناً على منصة تتويج البطولة بعد المباراة النهائية للمسابقة بين منتخبي الدنمارك والسويد التي ستقام مساء اليوم.// انتهى //19:54ت م0145