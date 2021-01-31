عمّان 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره التونسي عثمان الجرندي تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.وأكد الجانبان خلال الاتصال الحرص على تعزيز التعاون في جميع المجالات والتحضيرات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة لبحث آليات زيادة التعاون، إضافة إلى بحث التطورات المرتبطة بالقضايا العربية.// انتهى //19:55ت م0146