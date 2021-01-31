طرابلس 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة اليوم بالأمين العام المساعد والمنسق الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.وبحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا وآخر نتائج مسار الحوار السياسي الليبي، والدور الذي تقوم به البعثة الأممية في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.// انتهى //19:56ت م0148