الرياض 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واستعادل فريق القادسية مع ضيفه فريق الوحدة، في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل للوحدة هزاع الغامدي عند الدقيقة 15، ليضيف زميله اللاعب إنسيلمو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 29، فيما سجل للقادسية اللاعب حسن العمري عند الدقيقة 53، ليعادل النتيجة للقادسية اللاعب كارلوس أندريا في الدقيقة 78.وبهذه النتيجة رفع القادسية نقاطه لـ 21 نقطة محتلًا المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى 21 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب .// انتهى //20:53ت م0155